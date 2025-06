CO2-Budget für 1,5-Grad-Ziel schrumpft rapide

Erderwärmung um mehr als 1,5 Grad ist laut Experten kaum noch zu verhindern: Das zeigt ein Jahresbericht von Wissenschaftlern, der bei der UN-Klimakonferenz in Bonn vorgestellt worden ist. Demnach ist das verbleibende CO2-Budget, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, in etwas mehr als drei Jahren aufgebraucht. Das CO2-Budget beschreibt die Menge an klimaschädlichen Treibhausgasen, die weltweit noch ausgestoßen werden kann, um eine bestimmte Marke der Erderwärmung nicht zu überschreiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2025 10:45 Uhr