CO2-Ausstoß privater Haushalte ist seit 2021 deutlich zurückgegangen

Wiesbaden: Der CO2-Ausstoß privater Haushalte ist in den vergangenen 20 Jahren deutlich gesunken. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Am stärksten ist der Rückgang von 2001 bis 2021 demnach bei den Emissionen durchs Heizen, nämlich um zwölf Prozent. Die Statistiker führen das vor allem darauf zurück, dass mittlerweile mehr emissionsärmere Energieträger verwendet werden, also etwa Gas, Fernwärme und Strom. Außerdem werde effizienter geheizt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.01.2024 10:15 Uhr