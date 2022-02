Co-Mutterschaft soll rechtlich anerkannt werden

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann will bei lesbischen Paaren beide Frauen als Mutter eines gemeinsamen Kindes rechtlich anerkennen lassen. Der "Rheinischen Post", sagte er, in Ehen zwischen Mann und Frau sei der Mann - unabhängig von der biologischen Vaterschaft - rechtlich der Vater. Der Minister stellte in Frage, warum dies in einer Ehe zwischen zwei Frauen anders sein solle. Für ihn sei entscheidend, dass sich zwei Menschen um das Kind kümmerten, Liebe und Geborgenheit spendeten und auch rechtlich als Gemeinschaft für das Kind einstünden, so der Bundesjustizminister. Die Rechte des biologischen Vaters dürfe man aber nicht aus dem Blick verlieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 06:00 Uhr