Click & Collect in Bayern: Auch Kunden müssen FFP2-Masken tragen

Nachrichtenarchiv - 10.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wenn in Bayern morgen Kunden den Bestellservice "Click & Collect" nutzen können, müssen sie bei der Abholung im Geschäft eine FFP2-Maske tragen. Darauf hat das bayerische Gesundheitsministerium auf BR-Nachfrage hingewiesen. Demnach reicht es nicht aus, wenn nur die Mitarbeiter diese Masken tragen. Die Regelung gilt sowohl im Laden als auch auf den Flächen davor. Ab morgen können Bürger per Telefon oder Internet Waren beim Einzelhändler bestellen und dann vor Ort abholen. Dies soll ein Ladensterben in Bayerns Innenstädten verhindern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2021 19:00 Uhr