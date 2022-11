Clevere Seniorinnen überlisten Schockanruf-Betrüger

Nachrichtenarchiv - 11.11.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Telefonbetrüger sind in gleich zwei Fällen an cleveren Seniorinnen gescheitert. In München haben eine 86-Jährige und eine 81-Jährige die Masche der Betrüger durchschaut und vor der geforderten Geldübergabe die Polizei informiert. In beiden Fällen gaben die Betrüger an, Familienmitglieder der älteren Damen hätten einen tödlichen Autounfall verursacht und bräuchten Geld, um aus der Untersuchungshaft freizukommen. Dabei gaben sie sich unter anderem als Enkelin, Staatsanwalt und Polizeibeamtin aus. Bei den vermeintlichen Geldübergaben konnten echte Polizeibeamte zwei mutmaßliche Betrüger festnehmen.

