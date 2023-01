Clemens scheidet im Halbfinale der Dart-WM aus

Kurzmeldung ein/ausklappen Schon 65.000 Menschen nahmen in Rom Abschied von Benedikt

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich in der Münchner Residenz in ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Papst Benedikt den Sechzehnten eingetragen. Benedikt habe seine bayerische Heimat immer im Herzen getragen, sagte der CSU-Chef. Er kündigte außerdem an, mit einer bayerischen Delegation zur geplanten Beisetzung am Donnerstag in den Vatikan zu reisen. Auch Bundespräsident Steinmeier und viele weitere Vertreter aus Politik und Religion nehmen daran teil. Der emeritierte Papst Benedikt war am Samstag im Alter von 95 Jahren verstorben. Sein Leichnam wird seit gestern Morgen im Petersdom im Vatikan aufgebahrt. Er liegt vor dem Hauptaltar auf Kissen gebettet, die Hände sind gefaltet. Am ersten Tag kamen nach offiziellen Angaben rund 65.000 Menschen, um vom früheren Oberhaupt der katholischen Kirche Abschied zu nehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2023 22:00 Uhr