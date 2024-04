CL: Dortmund verliert bei Atletico Madrid - Straubing Tigers verpassen DEL-Finale

Madrid: In der Fußball-Champions-League hat Bundesligist Borussia Dortmund sein Viertelfinal-Hinspiel verloren. Der BVB unterlag bei Atletico Madrid mit 1:2. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Dortmund statt. Das andere Spiel des Abends gewann der FC Barcelona bei Paris Saint Germain mit 3:2. Zum Eishockey: Straubing hat das Finale um die deutsche Meisterschaft verpasst. Die Niederbayern verloren bei den Berliner Eisbären mit 2:3 nach Verlängerung und kassierten damit die entscheidende vierte Halbfinal-Niederlage. Im Finale treffen die Berliner auf Bremerhaven.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 23:00 Uhr