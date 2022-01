Chrupalla zeigt sich erleichtert nach Austritt Meuthens aus der AfD

Grüne setzen mit Neuwahlen ihren Parteitag in Berlin fort

Berlin: Mit Neuwahlen ihrer Führungsriege wollen die Grünen heute den Wechsel in die Bundesregierung vollenden. Beim digitalen Parteitag in Berlin wählen die Delegierten unter anderem ein neues Spitzenduo. Als wahrscheinliche Nachfolger von Annalena Baerbock und Robert Habeck gelten die Parteilinke Ricarda Lang und der Realo Omid Nouripour. Die mehreren Hundert Delegierten stimmen online ab. Die Wahlen für Vorstand, Parteirat und andere Gremien müssen in der Folge noch per Brief bestätigt werden. Nach den Worten des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann müssen die Grünen in Zukunft unbedingt neue Wählerschichten erschließen. Wirtschaftsfragen und Arbeitsplätze hätten nicht genug im Mittelpunkt des Wahlkampfes gestanden. Deshalb seien die Grünen oft nur als Ergänzungspartei wahrgenommen worden, so Kretschmann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 07:00 Uhr