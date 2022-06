Chrupalla ist als AfD-Chef wiedergewählt worden

Nachrichtenarchiv - 18.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Riesa: Die AfD soll auch in den kommenden Jahren von einer Doppelspitze geführt werden. Das haben die Delegierten des Bundesparteitags im sächsischen Riesa mit deutlicher Mehrheit entschieden. Tino Chrupalla wurde vor am Mittag mit 53,4 Prozent als Vorsitzender im Amt bestätigt. Sein Herausforderer Kleinwächter kam auf 36,3 Prozent der Delegiertenstimmen. In seiner Bewerbungsrede hatte Chrupalla die Stärke der AfD als Oppositionspartei und die klare Abtrennung zu FDP, CDU und SPD betont. Als Co-Vorsitzender hat sich der AfD-Europaabgeordnete Nicolaus Fest beworben. Auch Alice Weidel, die mit Chrupalla bereits die Bundestagsfraktion führt, kandidiert für den Posten. In ihrer Bewerbungsrede bezeichnete sie die AfD als das notwendige Korrektiv in der Parteienlandschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2022 12:00 Uhr