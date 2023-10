Chrupalla geht nach Vorfall in Ingolstadt von Anschlag aus

Berlin: AfD-Chef Chrupalla geht davon aus, dass vor einer Wahlkampf-Veranstaltung in Ingolstadt auf ihn ein Anschlag verübt wurde. Chrupalla sagte bei einer Pressekonferenz, er habe sich im Klinikum Dresden untersuchen lassen. Dem Klinik-Bericht zufolge wurde ein mindestens vier Millimeter tiefer Stichkanal mit entzündlichen Veränderungen festgestellt. Der Bericht ging auch an die ermittelnde Staatsanwaltschaft in Ingolstadt. Diese bestätigte, dass an Chrupallas Kleidung im Bereich der Einstichstelle eine Blutanhaftung entdeckt wurde. Nach wie vor sei aber unklar, was passiert ist. Chrupalla hatte vergangene Woche in Ingolstadt unter anderem Selfies mit Besuchern gemacht. Wenige Minuten später spürte er nach eigenen Angaben Schmerzen im Arm, Übelkeit und Kopfschmerzen.

