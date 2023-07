Christopher Street Day-Parade zieht durch Köln

Kurzmeldung ein/ausklappen Steinmeier ruft zu Besuchen im Ahrtal auf

Bad Neuenahr: Bundespräsident Steinmeier hat kurz vor dem zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal zu Besuchen dort aufgerufen. Durch diese Solidarität könnten alle in Deutschland den Menschen vor Ort helfen und das nicht nur in der Gastronomie. Besucher würden dazu beitragen, dass sich die Dinge langsam weiter verbesserten, so Steinmeier, bevor er zu einer Wanderung in der Region aufbrach. Bei der Flutkatastrophe starben vor zwei Jahren allein in Rheinland-Pfalz 135 Menschen. Bis heute sind noch nicht alle Gebäude, Brücken und Straßen repariert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2023 16:00 Uhr