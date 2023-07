Christopher Street Day in Berlin ist gestartet

Meldungsarchiv - 22.07.2023 16:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der Hauptstadt ist der 45. Christopher Street Day angelaufen. Bundestagspräsidentin Bas und Berlins Regierender Bürgermeister Wegner haben ihn am Mittag eröffnet. Wegner stellte in seiner Rede in Aussicht, dass sich der Berliner Senat für eine Änderung des Grundgesetzes stark macht. Demnach soll Artikel 3 so geändert werden, dass niemand mehr wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt werden darf. Bisher schützt der Grundgesetzartikel beispielsweise die Diskriminierung wegen Geschlechts oder Rasse. Bis zum Abend dürften mehrere hunderttausend Lesben, Schwulen und Freunde beim Christopher Street Day feiern. Bundeskanzler Scholz wünschte ihnen viel Spaß und erklärte wörtlich: "Vielfalt ist unsere Stärke."

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2023 16:45 Uhr