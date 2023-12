Christmette in Köln unter Sicherheitsvorkehrungen

Köln: Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen haben Gläubige im Kölner Dom die Christmette gefeiert. Polizisten waren vor Ort, Besucher des Gottesdienstes wurden kontrolliert. Der Kölner Kardinal Woelki dankte den Sicherheitskräften für ihren Einsatz und den Gläubigen für ihren Mut. An Weihnachten werde gefeiert, dass Gott seinen Sohn als Heiland und Retter in die Welt gesandt habe, um allen Hass, Krieg und Terror zu besiegen, sagte Woelki. Zuvor hatte es Hinweise auf einen möglichen Anschlag an Silvester gegeben. Im Liebfrauendom in München betonte der Kardinal und Erzbischof von München und Freising, Marx, das christliche Ideal der Gewaltlosigkeit. Bei allem notwendigen Recht auf Selbstverteidigung könne nur die Überwindung der Gewalt zum Frieden führen, sagte Marx.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 07:15 Uhr