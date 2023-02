Christliche Kirchen eröffnen ihre Fastenaktionen

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz will Zuwanderung von IT-Fachkräften aus Indien ausbauen

Bangalore: Bundeskanzler Scholz will die Zuwanderung von Fachkräften aus Indien deutlich ausbauen. Das gilt nach seinen Worten besonders für die IT-Branche. Der Kanzler äußerte sich bei einem Besuch in der südindischen Tech-Metropole Bangalore. Er sagte, es brauche in Deutschland viele Fachkräfte, um den Bedarf an Software-Entwicklung zu decken. Deshalb soll laut Scholz das ganze bürokratische Verfahren für die Einwanderung modernisiert werden. Im vergangenen Jahr erteilte die deutsche Botschaft in Neu Delhi nach eigenen Angaben rund 2.500 bis 3.000 Fachkräften ein Visum. In diesem Jahr erwartet die Botschaft eine deutliche Steigerung der Zahl der ausgestellten Visa.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2023 13:00 Uhr