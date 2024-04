Christkindlmarkt auf Fraueninsel findet heuer doch statt

Prien : Der Christkindlmarkt auf der Fraueninsel wird in diesem Winter doch stattfinden. Für den Markt wurde ein neuer Betreiber gefunden, der gemeinsam mit der Gemeinde Chiemsee ein Konzept erarbeitet hat. Chiemsees Bürgermeister Krämmer sagte dem BR, der Gemeinderat wolle den Markt wegen seiner Bedeutung in der Region nicht sterben lassen. Die Marktgemeinde Prien hatte sich vor Weihnachten wegen hoher Kosten als Veranstalter zurückgezogen. Der 25. Christkindlmarkt auf der Fraueninsel wird wieder an den beiden ersten Adventswochenenden von Donnerstag bis Sonntag stattfinden. Zuletzt lockte der Markt rund 40.000 Besucher an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2024 07:00 Uhr