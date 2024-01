Christie zieht sich aus US-Präsidentschaftsrennen zurück

Windham: Der frühere Gouverneur des US-Bundesstaats New Jersey, Christie, zieht sich aus dem Vorwahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner zurück. Christie sagte auf einer Bürgerversammlung in New Hampshire, ihm sei klar geworden, dass es keinen Weg gebe, um die Nominierung zu gewinnen. Nun gehe es darum, sicherzustellen, dass sein republikanischer Konkurrent Trump nie wieder Präsident der Vereinigten Staaten werde. - In der mittlerweile fünften Fernsehdebatte standen sich in der Nacht die ehemalige amerikanische UNO-Botschafterin und Gouverneurin von South Carolina, Haley, sowie der Gouverneur Floridas, DeSantis, gegenüber. Trump blieb der Runde fern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2024 09:00 Uhr