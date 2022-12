Christiane Hörbiger bekommt Ehrengrab auf Wiener Zentralfriedhof

Kurzmeldung ein/ausklappen Regierung will bald besseren Schutz von kritischer Infrastruktur auf den Weg bringen

München: Die Bundesregierung will kritische Infrastruktur wie etwa Bahnstrecken und die Stromversorgung besser schützen. Das hat Innenministerin Faeser zum Abschluss der Beratungen mit ihren Kollegen aus den Bundesländern in München angekündigt. Noch vor Weihnachten wolle das Kabinett Eckpunkte dazu beschließen, so die SPD-Politikerin weiter. Dabei geht es etwa um Mindeststandards, um Angriffe und Ausfälle abzuwehren, sowie Meldepflichten bei Vorfällen. Sie rief gleichzeitig die Betreiber kritischer Infrastruktur auf, die Schutzvorkehrungen nach oben zu fahren. Anfang Oktober hatte ein Sabotageangriff auf das Funknetz der Bahn dazu geführt, dass der Schienenverkehr in Norddeutschland stundenlang stillstand. Beunruhigt sind Bundespolitiker und Sicherheitsexperten auch angesichts der Explosionen an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 Ende September.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2022 14:45 Uhr