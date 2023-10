Christiane Benner zur Vorsitzenden der IG Metall gewählt

Frankfurt am Main: Die IG Metall wird künftig von einer Frau angeführt. Beim Gewerkschaftstag in Frankfurt am Main wählten die Delegierten Christiane Benner zur Nachfolgerin von Jörg Hofmann, dessen Stellvertreterin sie bereits war. Die IG Metall ist mit rund 2,2 Millionen Mitgliedern die größte Gewerkschaft Deutschlands. Sie vertritt Branchen wie die Metall- und Elektroindustrie, die Stahlsparte und die Textilindustrie. Benner will sich unter anderem für einen Industriestrompreis, für Lohngleicheit zwischen Männern und Frauen sowie gegen Rechtspopulismus und die AfD einsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2023 12:00 Uhr