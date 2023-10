Christiane Benner will neue IG-Metall-Chefin werden

Frankfurt am Main: Die IG Metall wählt am Vormittag einen neuen Vorstand. Die bisherige Zweite Vorsitzende Christiane Benner tritt als erste Frau in der mehr als 130-jährigen Geschichte der Gewerkschaft für den Chefposten an. Die IG Metall hat rund 2,2 Millionen Mitglieder, 80 Prozent davon sind Männer. Die Gewerkschaft vertritt Branchen wie die Metall- und Elektroindustrie, die Stahlsparte und die Textilindustrie. Benner will sich im Fall einer Wahl zur IG-Metall-Chefin unter anderem für einen Industriestrompreis, für Lohngleicheit zwischen Männern und Frauen sowie gegen Rechtspopulismus und die AfD einsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2023 07:00 Uhr