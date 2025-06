Christen weltweit feiern Pfingsten

Bonn: Heute und morgen feiern Christen auf der ganzen Welt Pfingsten. Das Fest soll daran erinnern, dass Gott laut der Bibel den Heiligen Geist zu den Menschen geschickt hat, und zwar genau 50 Tage nach der Auferstehung Christi an Ostern. Der Begriff Pfingsten kommt von "Pentekoste", dem griechischen Begriff für "fünfzig". Wie Weihnachten und Ostern hat das Fest in einigen Ländern wie in Deutschland einen zweiten Feiertag, den Pfingstmontag. Aus Politik und Wirtschaft kommen aber immer wieder Forderungen, diesen Feiertag abzuschaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 08:00 Uhr