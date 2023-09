Christen warnen vor Klimawandel und sozialen Folgen

Bremen: Die christlichen Kirchen in Deutschland haben gemeinsam vor den sozialen Auswirkungen der Umweltzerstörung gewarnt. Zum ökumenischen Tag der Schöpfung heißt es von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die Folgen des Klimawandels träfen als allererste diejenigen, die am wenigsten zu ihm beitragen. Das sei ungerecht. Während sich einen ein Leben im Wohlstand sichern wollten, versuchten die anderen, dem Tod zu entkommen. Der ökumenische Tag der Schöpfung wird immer am ersten Freitag im September begangen - in diesem Jahr mit einem Festakt in Bremen.

