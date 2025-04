Christen versammeln sich zu Karfreitags-Prozessionen

Lohr am Main: Im unterfränkischen Lohr ist am Vormittag eine der ältesten und größten Karfreitags-Prozessionen Deutschlands durch die Stadt gezogen. Laut Polizei begleiteten rund 10.000 Menschen den Umzug. In Jerusalem - wo der Überlieferung nach die Grabstätte Jesu liegt - zogen die Karfreitags-Prozessionen verschiedener christlicher Konfessionen über die Via Dolorosa, um den Leidensweg Christi nachzugehen. Und in Rom finden heuer viele Oster-Termine ohne Papst Franziskus statt - so auch der Kreuzweg am Kolosseum am Abend. Die Hoffnung bleibt aber, dass er den päpstlichen Segen "Urbi et Orbi" am Ostersonntag spricht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 16:00 Uhr