Christen in aller Welt feiern Ostern

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Menschen auf der ganzen Welt feiern heute die Auferstehung Christi. Gottesdienste finden allerdings in den meisten Ländern nicht statt, sie sind wegen der Corona-Krise verboten. Die Ostermesse im Vatikan wird nicht wie üblich auf dem mit Blumen geschmückten Petersplatz gefeiert, sondern im leeren Dom. Dort wird Papst Franziskus ab 11 Uhr für die Kameras des Fernsehens die Messe zelebrieren und anschließend den traditionellen Segen Urbi et Orbi spenden, der Stadt und dem Erdkreis. - Auch die Auferstehungsmesse in der Osternacht hat der Papst im leeren Petersdom begangen. Franziskus sagte, die Botschaft des Osterfestes sei: "es gibt ein Grundrecht auf Hoffnung. Franziskus griff auch den Slogan auf, mit dem sich die Italiener zu Beginn der Augangsbescghränkungen Mut gemacht hatten: Andra tutto bene - auf Deutsch "alles wird gut". Dunkelheit und Tod hätten nicht das letzte Wort, so der Papst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 06:00 Uhr