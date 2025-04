Christen in aller Welt feiern den Karfreitag mit Prozessionen

Rom: Christen in aller Welt haben sich heute Prozessionen zum Karfreitag angeschlossen. In Rom sind gerade noch Gläubige mit Fackeln in der Hand zum traditionellen Kreuzweg versammelt. In Jerusalem pilgerten hunderte Menschen bis zur Grabeskirche, um an den Leidensweg Jesu zu erinnern. Eine der ältesten und größten Prozessioen in Deutschland fand im unterfränkischen Lohr am Main statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 23:00 Uhr