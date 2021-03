Christen in aller Welt eröffnen die Karwoche

Nachrichtenarchiv - 28.03.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vatikanstadt: Christen in aller Welt haben am heutigen Palmsonntag die Karwoche eröffnet. Wegen der Corona-Pandemie beging Papst Franziskus die Feier im kleinen Rahmen. So entfiel die traditionelle Prozession auf dem Petersplatz, die an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. Stattdessen gab es im vorderen Teil des Petersdoms einen Gottesdienst mit rund 150 Teilnehmern. Überschattet wurde der Tag durch einen Anschlag auf eine katholische Kirche in Indonesien, bei dem mindestens 14 Menschen verletzt wurden. Papst Franziskus rief zum Gebet für die Opfer des Attentats auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2021 22:00 Uhr