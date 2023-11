Christen feiern Allerheiligen

München: Katholiken in Bayern gedenken heute ihrer Verstorbenen und Heiligen. Sie besuchen die Gräber ihrer Angehörigen. In Gottesdiensten wird daran erinnert, dass nach Lehre der Kirche jeder Gläubige zur Heiligkeit berufen ist. Ausdrücklich wird aber auch der Heiligen gedacht, die weniger bekannt sind und keinen eigenen Feiertag haben. Allerheiligen ist ein gesetzlicher Feiertag im Freistaat, genauso wie in Baden-Württemberg, Nordhrein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 09:00 Uhr