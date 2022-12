Christen aus aller Welt feiern Weihnachten im Heiligen Land

Nachrichtenarchiv - 24.12.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bethlehem: Im Heiligen Land haben die Weihnachtsfeierlichkeiten begonnen. Am Nachmittag kam die traditionelle Weihnachtsprozession in Bethlehem an. Der Wagenkonvoi mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche im Heilige Land, Pizzaballa, war in Jerusalem aufgebrochen. Den letzten Teil des Wegs bis zum Krippenplatz legte der Patriarch zu Fuß zurück. Dort wurde er von christlichen Repräsentanten empfangen. Später wird Pizzaballa in der Geburtskirche die Mitternachtsmesse zelebrieren. Zu den Feierlichkeiten erwartet das israelische Tourismusministerium rund 120.000 Pilger aus aller Welt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2022 15:00 Uhr