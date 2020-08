Christchurch-Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt

Nachrichtenarchiv - 27.08.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Christchurch: Der Attentäter von Christchurch ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Eine Möglichkeit auf Bewährung gibt es nicht, wie das zuständige Gericht mitteilte. Ein solches Strafmaß hat es in Neuseeland bisher noch nie gegeben. Der Richter sprach von einer "teuflischen Bösartigkeit" des Verbrechens. Der Täter, ein 29-jähriger Australier, hatte im März vergangenen Jahres zwei Moscheen in Christchurch angegriffen und 51 Menschen getötet. 50 weitere wurden verletzt. Der Rechtsextremist schoss während der Freitagsgebete in der Al-Noor-Moschee und der Linwood-Moschee um sich. Er filmte die Anschläge und übertrug die Videos live im Internet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.08.2020 05:00 Uhr