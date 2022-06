Chlorgas vergiftet mehrere Werksmitarbeiter in Gendorf

Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt mit Gewittern bei 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit etwas Sonne in Teilen Frankens. Aus den Alpen heraus Schauer und Gewitter bei 22 bis 27 Grad. In der Nacht geht es mit Schauern und Gewittern weiter, es kühlt ab auf 18 bis 14 Grad. Morgen weiter unbeständig mit Gewittern. Am Donnerstag überwiegend sonnig und wärmer mit nur wenig Schauer- und Gewitterrisiko. Am Freitag wieder wechselhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2022 15:00 Uhr