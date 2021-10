Chipmangel sorgt für Produktionsausfall von Millionen Fahrzeugen

Nachrichtenarchiv - 02.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen des verschärften Mangels an Halbleitern und anderen Vorprodukten in der Automobilindustrie kommt es in diesem Jahr nach einer Prognose von Boston Consulting zu einem Produktionsausfall von bis zu elf Millionen Autos weltweit. Der Chipmangel, so Albert Waas von der Boston Consulting Group gegenüber der Welt am Sonntag, bremse die wirtschaftliche Erholung der Autoindustrie nach Corona ab. Mit einer Erholung auf das Niveau vor der Corona-Krise rechne er auch langfristig nicht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.10.2021 01:00 Uhr