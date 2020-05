Chinesischer Volkskongress diskutiert Sicherheitsgesetz für Hongkong

Nachrichtenarchiv - 22.05.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Zu Beginn des Nationalen Volkskongresses in China ist dort ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong eingereicht worden. Medienberichten zufolge will die chinesische Regierung dadurch mehr Einfluss auf die Sonderverwaltungszone bekommen. Kritiker wie die USA erwarten, dass mit dem Gesetz in erster Linie gegen Oppositionelle vorgegangen werden soll. Die Pläne könnten die Proteste in Hongkong neu anfachen.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 22.05.2020 09:00 Uhr