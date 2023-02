Chinesischer Spionage-Ballon wurde in US-Luftraum gesichtet

Nachrichtenarchiv - 03.02.2023 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Das US-Militär hat einen chinesischen Spionageballon über dem Norden der USA gesichtet. Man sei sich sicher, dass der Ballon aus China stamme und dass damit sensible Daten gesammelt werden, hieß es aus dem Pentagon. In der Vergangenheit habe es ähnliche Vorfälle gegeben. Der Unterschied sei diesmal, dass sich der Ballon länger als sonst im US-Luftraum aufhalte. Unter anderem wurde das Flugobjekt über einem Luftwaffenstützpunkt in Montana beobachtet, wo Atomraketen gelagert werden. Ein Pentagon-Sprecher erklärte, der Ballon stelle keine militärische Bedrohung oder Gefahr für Menschen am Boden dar. Die USA stünden mit China bezüglich des Vorfalls in Kontakt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2023 02:00 Uhr