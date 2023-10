Chinesischer Präsident Xi verspricht mehr Marktoffenheit für ausländische Investitionen

Peking: Zum Auftakt des zweitägigen Seidenstraßen-Gipfels hat Chinas Präsident Xi internationalen Unternehmen einen besseren Zugang zum chinesischen Markt versprochen. Beschränkungen sollen demnach aufgehoben, Möglichkeiten für Investitionen geschaffen werden. Außerdem werden laut Xi staatliche Unternehmen reformiert, ebenso wie die Rechte an geistigem Eigentum. Der Präsident kündigte an, China werde mehr als 90 Milliarden Euro in Entwicklungsländern investieren. An dem Treffen in Peking nehmen mehr als 4.000 Delegierte aus 130 Ländern teil, darunter auch Russlands Staatschef Putin. Kritiker bemängeln, mit dem Seidenstraßen-Projekt treibe China Entwicklungsländer in die Abhängigkeit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 10:15 Uhr