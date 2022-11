Chinesische Regierung schickt Studenten nach Hause

Nachrichtenarchiv - 29.11.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Die chinesische Regierung schickt im Kampf gegen das Coronavirus ihre Studenten von den Universitäten zurück nach Hause. Offiziell sollen auf diese Weise weitere Corona-Infektionen verhindert werden, gleichzeitig können die Studierenden aber nicht mehr in den Städten demonstrieren. In Peking, Shanghai und anderen Metropolen verhindert die Polizei seit gestern mit massiver Präsenz und Straßenblockaden weitere Protestaktionen. Die Behörden kontrollieren zudem die sozialen Netzwerke. Harte Lockdowns, Massentests und Quarantänepflicht hatten am Wochenende zu den größten Demonstrationen gegen die kommunistische Führung seit Jahrzehnten geführt. Als Folge lockerten die Behörden zwar einzelne Beschränkungen, sie wollen aber an der strikten Null-Covid-Strategie festhalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2022 13:15 Uhr