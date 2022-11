Chinesische Regierung schickt Studenten nach Hause

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: bewölkt mit Regen- und Schneeschauern

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und gebietsweise leichter Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad. In der Nacht in höheren Lagen Schneeregen. Tiefstwerte um 3 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Oft bewölkt oder trüb; sonnige Abschnitte am ehesten in den Hochlagen. Kaum Temperaturänderung

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2022 09:45 Uhr