Chinesische Rakete ist unkontrolliert abgestürzt

Nachrichtenarchiv - 31.07.2022 10:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Eine chinesische Weltraumrakete ist unkontrolliert abgestürzt. Ihre Reste fielen nach offiziellen Angaben aus Peking in den Indischen Ozean nahe der Philippinen. Die meisten Bauteile seien beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerstört worden. Die US-Weltraumbehörde Nasa wirft der chinesischen Führung vor, kaum Informationen bezüglich des erwarteten Absturzes veröffentlicht zu haben. Die Nasa kritisiert außerdem, China verursache mit dem Raketentyp unnötige Gefahr. Die Trümmerteile könnten Menschenleben gefährden. Die abgestürzte Trägerrakete hatte vor einer Woche ein Modul für die chinesische Raumstation ins All gebracht. Diese soll gegen Ende des Jahres voll funktionstüchtig sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.07.2022 10:30 Uhr