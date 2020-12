Chinesische Mondsonde mit Gesteinsproben auf dem Rückweg zur Erde

Mehrheit will nach Umfragen Corona-Lockerungen an Weihnachten, aber nicht an Silvester

Berlin: Während eine knappe Mehrheit der Deutschen eine Lockerung der Corona-Beschränkungen an Weihnachten für angemessen hält, lehnen dies für Silvester zwei Drittel ab. 53 Prozent finden es laut ARD-Deutschlandtrend richtig, dass man an den Weihnachtsfeiertagen mehr Menschen treffen darf, als derzeit. 44 Prozent halten dies für falsch. Den Jahreswechsel sieht die Mehrheit kritischer: 68 Prozent lehnen es ab, dass an Silvester bis zu zehn Menschen plus Kinder aus verschiedenen Haushalten gemeinsam feiern dürfen. Ob und wie stark die Kontaktbeschränkungen zum Jahresende gelockert werden, entscheidet jedes Bundesland selbst. Bayerns Ministerpräsident Söder erwägt nach der Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar auch weitere Verschärfungen - womöglich schon zu Silvester. Sein Koalitionspartner zeigte sich verärgert. Wirtschaftsminister Aiwanger von den Freien Wählern forderte einen genauen Fahrplan für Lockerungen. Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2020 20:00 Uhr