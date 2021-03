Chinesische Hacker greifen Firmen in Deutschland und den USA an

Unter den Corona-Toten sind mindestens 29.000 Heimbewohner

Frankfurt: In Deutschland sind mindestens 29.000 Heim-Bewohner an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Das hat eine Umfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter den Gesundheits- und Sozialministerien der Länder ergeben. Allerdings weisen nicht alle Bundesländer aus, wie hoch der Anteil der Heimbewohner an allen Corona-Verstorbenen ist. Demnach sind es etwa in Sachsen 25 Prozent, in Nordrhein-Westfalen 40 Prozent, in Bayern sogar 54 Prozent. Ein Großteil betrifft die Alten- und Pflegeheime. Betroffen sind aber auch Gemeinschaftsunterkünfte für Obdachlose, Asylbewerber und andere Heime. Besonders hoch waren die Todeszahlen im Januar. Insgesamt sind in Deutschland laut Robert-Koch-Institut bislang mehr als 71.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 12:45 Uhr