Chinesische E-Auto-Hersteller gewinnen Marktanteile in Deutschland

Berlin: Der Marktanteil von Elektroautos aus China ist in Deutschland in den ersten drei Monaten des Jahres auf zehn Prozent gestiegen. Im Vorjahreszeitraum betrug der Marktanteil noch sieben Prozent. Das zeigt eine Auswertung der Beratungsfirma EY, die der "Welt am Sonntag" vorliegt. Mit ernstzunehmenden Produkten und einem Fokus auf Software setzten die Chinesen die etablierten Hersteller unter Druck, heißt es bei EY.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.04.2024 04:00 Uhr