Chinesische Astronauten führen mehrstündige Außenarbeiten durch

Peking: Zwei der drei Astronauten, die die chinesische Raumstation aufbauen, haben das Kernmodul zu einem mehrstündigen Außen-Einsatz verlassen. Das staatliche Fernsehen zeigte sie außerhalb der Station in ihren neu entwickelten Raumanzügen. Diese haben eine Masse von etwa hundert Kilogramm und sollen wegen ihres Tragekomforts für längere Einsatzzeiten im All geeignet sein. Die beiden Astronauten sollen Arbeiten an einem Roboterarm vornehmen und eine Panoramakamera einrichten. - China hatte Ende April das erste große Element seiner Raumstation in seine Erdumlaufbahn gebracht. Seit Mitte Juni sind die jetzt tätigen drei Männer im All. Sie sollen bis September dort bleiben und neben ihren Arbeiten an der Station auch wissenschaftliche Experimente durchführen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.07.2021 11:00 Uhr