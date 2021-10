Chinesische Astronauten erreichen Raumstation

Nachrichtenarchiv - 16.10.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Eine chinesische Rakete mit drei Astronauten an Bord hat die Raumstation "Tiangong" erreicht. Das Andockmanöver sei erfolgreich verlaufen, meldete die Raumfahrtbehörde nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Die Rakete war am Abend vom Raumfahrtbahnhof am Rande der Wüste Gobi gestartet. Die zwei Männer und eine Frau sollen sechs Monate im Kernmodul der Raumstation wohnen. Diese befindet sich noch im Bau.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.10.2021 03:00 Uhr