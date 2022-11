Chinesen demonstrieren gegen Corona-Lockdown

Nachrichtenarchiv - 28.11.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: In China ist es bei Demonstrationen gegen die strikten Corona-Maßnahmen zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gekommen. Die seit Tagen immer wieder aufflackernden Proteste weiteten sich außerdem auf mehrere Städte aus. Am Sonntagabend hielten Demonstranten in Shanghai als Zeichen gegen Zensur weiße Blätter hoch. Proteste wurden auch aus den Millionen-Städten Wuhan und Chengdu gemeldet. China verfolgt eine Null-Covid-Politik, die weitreichende Lockdown-Maßnahmen nach sich zieht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.11.2022 04:00 Uhr