Chinas Xi trifft von der Leyen und Macron in Paris

Paris: Chinas Präsident Xi ist zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie zu Besuch in Europa. Er will sich heute in Paris zunächst zu einem Dreiergespräch mit Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionschefin von der Leyen treffen. Danach wollen Xi und Macron zu zweit reden. Inhaltlich soll es bei dem Staatsbesuch um die Kriege in der Ukraine und in Nahost, Wirtschaftsthemen und den Klimaschutz gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 04:00 Uhr