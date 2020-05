Chinas Volkskongress billigt Sicherheitsgesetz für Hongkong

Nachrichtenarchiv - 28.05.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Chinas Volkskongress hat zum Abschluss seiner Jahrestagung das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong gebilligt. Das Gesetz soll sich gegen umstürzlerische und separatistische Aktivitäten in der chinesischen Sonderverwaltungszone richten. Nach Ansicht von Kritikern beschneidet es aber in erster Linie die Bürgerrechte. In Hongkong hatte das neue Sicherheitsgesetz schon im Vorfeld Proteste ausgelöst. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die dortige Demokratiebewegung mit monatelangen Massendemonstrationen gegen den wachsenden Einfluss Chinas gewehrt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.05.2020 09:45 Uhr