Chinas Staatschef Xi eröffnet Olympische Winterspiele

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Die Eröffnungsfeierlichkeiten zu den Olympischen Winterspielen von Peking haben ihren Höhepunkt erreicht. Vor wenigen Minuten hat im sogenannten Vogelneststadion von Peking Chinas Staatspräsident Xi die Eröffnungsformel gesprochen und die 24. Olympischen Winterspiele für eröffnet erklärt. In Kürze wird das Olympische Feuer entzündet. IOC-Präsident Bach hatte zuvor in einer kurzen Ansprache der chinesischen Bevölkerung für die Gastfreundschaft gedankt. Am Mittag hatte die Eröffnungsfeier mit einer farbenfrohen Multimedia-Installation begonnen, bei der die einzelnen Austragungsorte in der Vergangenheit genannt wurden. Im Anschluss daran marschierten die 91 Teilnehmernationen ins Stadion ein. Derweil bereitet das Corona-Virus dem deutschen Team weiter Probleme. Der Deutsche Olympische Sportbund teilte mit, dass Nachtests den positiven Befund bei den Nordischen Kombinierern Eric Frenzel und Terence Weber bestätigt haben. Dass sie beim ersten Wettbewerb am Mittwoch dabei sind, ist unwahrscheinlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 15:00 Uhr