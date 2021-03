Chinas Regierungschef eröffnet Jahrestagung des Volkskongresses

Nachrichtenarchiv - 05.03.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Chinas Regierungschef Li hat in Peking die diesjährige Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses eröffnet. Zum Auftakt legte der Premier den rund 3000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes seinen Arbeitsbericht vor. Daraus geht hervor, dass China in diesem Jahr wieder ein solides Wirtschaftswachstum von mehr als sechs Prozent anpeilt und verstärkt in technologische Entwicklungen investieren will. China war die einzige größere Volkswirtschaft, die 2020 ein Wirtschaftswachstum vermelden konnte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.03.2021 03:00 Uhr