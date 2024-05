Chinas Präsident Xi trifft auf Europareise serbischen Staatschef Vucic

Belgrad: Chinas Staatschef Xi setzt seine Europareise fort. Nach seinem Besuch in Frankreich ist er inzwischen in Belgrad zu Gesprächen mit dem serbischen Präsident Vucic eingetroffen. Dort wurde er mit Salutschüssen und der chinesischen Hymne begrüßt. Entlang der Straßen der serbischen Hauptstadt hingen chinesische Flaggen, auf Plakaten wurden die "chinesischen Freunde" willkommen geheißen. China hat in Serbien Milliarden investiert, vor allem in den Bergbau und die verarbeitende Industrie. Vergangenes Jahr unterzeichneten die beiden Länder außerdem ein Freihandelsabkommen, das im Juli starten soll. China ist inzwischen der zweitwichtigste Handelspartner des Landes. Xi reist heute noch weiter nach Ungarn, das wie Serbien als Teil der "Neuen Seidenstraße" gilt. Gleichzeitig hegen beide Länder die größten Sympathien für Russland innerhalb Europas.

