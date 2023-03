Chinas Präsident Xi ist in Moskau angekommen

Kurzmeldung ein/ausklappen FDP-Lokalpolitiker wird in eigener Wohnung angeschossen

Hattenhofen: In der baden-württembergischen Stadt ist ein FDP-Kommunalpolitiker in seiner eigenen Wohnung durchs Fenster angeschossen worden. Wie die Behörden heute mitteilten, ereignete sich die Tat gestern Früh. Der 65 Jahre alte Kreisrat musste schwer verletzt operiert werden. Laut Polizei schwebt er aber nicht in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Auch von dem Schützen fehlt jede Spur. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang gibt zu ähnlichen Vorfällen, die sich in den vergangenen Wochen an anderen Orten in Baden-Württemberg ereignet haben. In den Kreisen Esslingen und Göppingen waren zuletzt Menschen von Unbekannten angeschossen und schwer verletzt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2023 12:00 Uhr