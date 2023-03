Kurzmeldung ein/ausklappen Chinas Präsident Xi in historische dritte Amtszeit gewählt

Peking: Der chinesische Volkskongress hat Staats- und Parteichef Xi für eine dritte Amtsperiode als Präsident bestätigt. Erwartungsgemäß stimmten die knapp 3000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking für eine Verlängerung. Im Oktober hatte Xi sich eine andauernde Führungsrolle in der Parteiverfassung verankern lassen. Bis dahin war die Amtszeit auf zwei Mandate begrenzt. Xi knüpft mit seiner Alleinherrschaft an Staatsgründer Mao an.

