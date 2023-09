Chinas Präsident reist nicht zum G20-Gipfel nach Indien

Peking: Der chinesische Präsident Xi Jingping wird nicht am G20-Gipfeltreffen in Indien teilnehmen. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking hat mitgeteilt, dass an seiner Stelle Ministerpräsident Li Qiang kommendes Wochenende nach Neu Delhi reisen wird. Einen Grund nannte die Sprecherin nicht. Es ist das erste Mal, dass Xi ein G20-Treffen ausfallen lässt und auch nicht per Videoschalte teilnimmt. Das Verhältnis zwischen China und dem Gastgeberland Indien gilt als angespannt. Beide Staaten streiten um ein Gebiet südlich von Tibet. Vor drei Jahren kamen bei Auseinandersetzungen mehrere Soldaten ums Leben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.09.2023 10:15 Uhr